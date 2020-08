L’incendio in via Roma a Olbia.

Le fiamme sono partite improvvisamente tra le sterpaglie di un terreno che si trova all’angolo di via Marmilla, una traversa di via Roma, dove da anni si trova il cantiere di un palazzo abbandonato.

Solo la solerzia di un residente, Uccio Iodice, ex assessore in Provincia, ha permesso che il rogo non si estendesse ulteriormente e diventasse un inferno di fuoco tra le case di Olbia.

Sul posto sono subito arrivati i vigli del fuoco e gli agenti della polizia locale. Le fiamme sono state domate in breve tempo. S’indaga sulle cause e non è esclusa la disattenzione, magari di un passante, che potrebbe aver gettato un mozzicone di sigaretta non ancora completamente spento.

