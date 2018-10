Allerta meteo per la giornata di oggi.

Permane il bollettino della Protezione civile Sardegna per condizioni meteo avverse. Il bollettino è valido per la giornata di oggi. La criticità è ordinaria di colore giallo per rischio idrogeologico. La giornata di oggi sarà caratterizzata sa un cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Olbia e in Gallura. I venti saranno moderati e forti fino a burrasca solo lungo le coste esposte con possibili mareggiate sulle coste esposte.

La giornata di domani 31 ottobre prevede un cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime in diminuzione e le massime stazionarie. I venti saranno moderati da Sud-Ovest , attenuazione in serata. I mari molto agitati.

