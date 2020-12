Una rete di infopoint per rilanciare il turismo: la Gallura in prima fila

Il progetto per essere pronti alla ripartenza.

La stagione invernale e la pandemia non fermano i Comuni turistici sardi e le associazioni legate a uno dei settori strategici dell’economia isolana. Si amplia e si consolida la rete degli Infopoint turistici che sta mettendo in campo un progetto che ha tra gli obiettivi principali quello di facilitare il lavoro degli addetti all’accoglienza, tramite la condivisione su piattaforme informatiche, di idee, buone pratiche e documenti. Obiettivo finale è quello di fornire, soprattutto nei periodi di alta stagione, informazioni sempre più rapide, complete ed accurate al turista che sceglie la Sardegna come propria meta per le vacanze.

Oggi la rete si sta consolidando grazie a un percorso di condivisione tra i soggetti aderenti all’iniziativa che ha portato all’attivazione di un gruppo di lavoro che si è riunito online già quattro volte. Durante gli incontri, il prossimo è in programma il 22 dicembre, il gruppo si sta confrontando sulle diverse modalità di espletamento dei propri servizi e prosegue con l’approfondimento della conoscenza dei rispettivi territori.

L’idea è partita durante la prima ondata Covid e accolta positivamente da diverse località del Nord, Sud, Est e Ovest Sardegna. Hanno aderito Aggius, Aglientu, Badesi, Baunei-Santa Maria Navarrese, Calasetta, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Palau, Sant’Antioco, Sant’Antonio di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Tortolì, Trinità d’Agultu e Villasimius. Alcuni Comuni, seppur interessati, non riescono attualmente a partecipare per mancanza di personale e altri sono risultati irraggiungibili probabilmente a seguito dell’attivazione del lavoro agile o per la chiusura in bassa stagione dei propri uffici. L’iniziativa è aperta all’ingresso di tanti altri potenziali interessati.

(Visited 57 times, 57 visits today)