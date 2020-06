La riapertura delle discoteche in Sardegna.

La fase 3 è alle porte e finalmente con le giuste precauzione si potrà definitivamente riprendere in mano la propria quotidianità. Le nuove linee guida per molte attività ricreative sono state scritte. In attesa del nuovo decreto Dpcm atteso entro questa settimana da Conte, la Conferenza delle Regione guidate dal presidente Stefano Bonaccini ha elaborato il piano di apertura di attività economiche, produttive e ricreative tra cui sale bingo, aule conferenza, centri estivi e discoteche, in cui dovrebbe rientrare anche la Sardegna.

Per quanto riguarda la movida notturna l’apertura è prevista per il 15 giugno e le linee guida da seguire sono diverse. Intanto, potranno aprire le discoteche con ampi spazi all’aperto dotati di segnaletica e cartellonistica adeguate all’informazione e alle misure di prevenzione con eventuale personale addetto al monitoraggio della clientela. Sarà necessario riorganizzare gli spazi dei locali per garantire un accesso ordinato ed evitare assembramenti con eventuali percorsi di entrata e uscita separati e conta persone per monitorare il flusso di persone. Sarà necessario inoltre garantire un sistema di prenotazione e modulistica da compilare, possibilmente online, da conservare per almeno 14 giorni.

L’attività di ballo sarà praticabile solo in spazi aperti a 2 metri di distanza l’un l’altro mentre in quelli chiusi e tutte le volte che la distanza interpersonale non può essere garantita sarà necessario indossare la mascherina. Non sarà possibile inoltre sostare al bancone per la consumazione di bevande ma si potrà solo ordinare e ritirare in maniera ordinata con il giusto distanziamento. I tavolini e le sedute dovranno essere distanziati di almeno un metro per poter garantire la sicurezza di tutti.

(Visited 629 times, 631 visits today)