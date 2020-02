Riapre la vendita dei biglietti sul sito internet di Air Italy: i voli disponibili

La comunicazione della compagnia.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 19 febbraio, Air Italy informa di aver ripristinato la vendita diretta dei biglietti attraverso il sito web airitaly.com e la APP Air Italy per le seguenti linee:

Olbia-Roma Fiumicino e viceversa e Olbia-Milano Linate e viceversa, in continuità territoriale, con partenza dal 14 marzo fino al 16 aprile 2020 ;

; voli in code-share Milano Linate – Madrid e viceversa e Milano Linate – Londra (Heathrow e London City) e viceversa, operati rispettivamente da Iberia e British Airways, in vendita fino al 25 ottobre 2020.

La compagnia ricorda che il sito airitaly.com è a disposizione, oltre che per l’acquisto dei biglietti sulle linee sopra indicate, anche per l’invio dei moduli di reclamo, nonché per consultare l’informativa dedicata ai passeggeri tramite l’apposito link in home page.

