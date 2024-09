Ricercata per rapina viene arrestata a Luogosanto

Una donna arrestata per rapina a Luogosanto.

Nella giornata di ieri, una donna ricercata per rapina è stata arrestata a Luogosanto grazie all’intervento degli agenti della polizia di Stato di Tempio Pausania. L’arresto è avvenuto a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, Ufficio Esecuzioni Penali.

La donna, condannata per una rapina in concorso, è stata rintracciata dopo una minuziosa attività investigativa, culminata nel suo fermo in una via centrale di Luogosanto. Gli agenti, dopo averla fermata, l’hanno condotta in Commissariato per le formalità di rito. Successivamente, la donna è stata trasferita al carcere di Sassari/Bancali, dove sconterà una pena di due anni di reclusione e una multa di 400 euro.

Le indagini svolte e la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di prevenire possibili rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza della comunità. Il successo dell’operazione rappresenta un esempio concreto della costante vigilanza delle autorità sul territorio.

