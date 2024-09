Si perdono nelle campagne di Arzachena, salvati dai vigili del fuoco

Una famiglia salvata dai vigili del fuoco di Arzachena.

Una tranquilla giornata di vacanza si è trasformata in un incubo per una famiglia francese in visita ad Arzachena. Durante la serata di ieri, una coppia con un bambino di due anni si è persa nei sentieri che circondano la spiaggia di Romazzino.

Con il calare della luce e l’addensarsi della vegetazione, la coppia ha perso l’orientamento, addentrandosi sempre di più nella fitta macchia mediterranea. Presa dal panico e impossibilitata a trovare la via del ritorno, ha deciso di lanciare l’allarme contattando il numero di emergenza 112.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena, che, una volta localizzata la famiglia a circa 200 metri dal sentiero principale, ha avviato le operazioni di soccorso. La squadra, armata di roncole e motoseghe, ha dovuto farsi strada tra la vegetazione, creando un varco per consentire un rientro sicuro alla coppia e al bambino.

Grazie alla prontezza dei soccorritori e alla loro conoscenza del territorio, la famiglia è stata riportata in sicurezza in breve tempo e senza conseguenze fisiche. Il timore vissuto dai turisti si è così trasformato in sollievo.

L’episodio ha però messo in luce i rischi legati all’escursionismo in aree non ben segnalate, specialmente nelle ore serali. La vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze, ma resta un monito per tutti i visitatori della Costa Smeralda: la bellezza del paesaggio va sempre goduta con cautela e rispetto per l’ambiente naturale.

