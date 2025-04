Ricerche interrotte per la notte tra Olbia e Golfo Aranci, non si trovano i fratelli Deiana

Per la seconda notte arriva lo stop alle ricerche e non c’è traccia dei fratelli Lorenzo e Giuseppe Deiana nel mare di Olbia e Golfo Aranci. Verso le 19.30 è scattata una nuova pausa, con le condizioni di luminosità che non permettono di proseguire con le ricerche. Nelle prime ore del mattino partiranno nuove ricerche con i sub dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera.

Stamattina c’è stato il ritrovamento di qualche oggetto dei due fratelli di 20 e 24 anni e della loro piccola barca in vetroresina. Purtroppo, però, non ci sono state altre novità durante la serata ed è arrivata una nuova pausa forzata per le ricerche. Col passare delle ore cresce l’angoscia di parenti e amici. Tutto il tratto di mare davanti a Olbia è stato perlustrato, ma c’è sempre la speranza che possano aver trovato riparto su qualche scoglio o in una cala. Per il giorno di Pasquetta si metterà subito in moto la macchina dei soccorsi alla ricerca di Lorenzo e e Giuseppe.

