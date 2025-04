Da oltre 24 ore non si hanno notizie di Lorenzo e Giuseppe, i due fratelli di Olbia scomparsi in mare durante una battuta di pesca. Mezzi privati aiutano il grande spiegamento delle forze dell’ordine. Lorenzo Deiana ha solo 20 anni mentre il fratello Giuseppe ne ha 24 ed è già padre.

Sono giovani e forti, ma da troppe ore non si hanno loro notizie e i ritrovamenti in mare di oggetti loro e della barca alimentano l’angoscia. Amici e parenti sono in apprensione, come tutte le le comunità di Olbia e Golfo Aranci. Nel frattempo la Capitaneria di porto continua a coordinare le ricerche che coinvolgono anche vigili del fuoco e polizia.

