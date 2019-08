Le ricette della famiglia Missoni presentate in Costa Smeralda

Il libro “The Missoni Family Cookbook”.

Ha debuttato domenica 4 agosto “The Missoni Family Cookbook”, l’esclusivo libro di ricette della famiglia redatto da Francesco Maccapani Missoni ed edito da Assouline.

Palcoscenico d’eccellenza dell’evento di presentazione il raffinato beach club di Nikki Beach Costa Smeralda, con accesso diretto sulla baia di Cala Petra Ruja, caratterizzato da arredi bianchi e elementi in legno distintivi del brand.

Durante l’evento gli ospiti del Nikki Beach Costa Smeralda hanno avuto l’opportunità di incontrare l’autore del libro, Francesco Maccapani Missoni, e di degustare alcune delle ricette di famiglia raccontate nel libro, preparate per l’occasione dagli chef del Nikki Beach.

“Siamo molto felici di aver ospitato un evento così prestigioso e affine al nostro marchio” – commenta il management team di Nikki Beach Costa Smeralda. “Fashion e cucina rappresentano indubbiamente due pilastri nel DNA di Nikki Beach da sempre, così come ci sentiamo profondamente legati al concetto di famiglia. Essere stati scelti per la presentazione di un libro che svela le ricette di una delle famiglie più importanti del Made In Italy e della moda è per noi motivo di grande orgoglio”.

