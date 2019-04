La tragica morte di un 39enne di Sestu.

Riceve delle minacce su Facebook e dopo poche ore si suicida. Il tragico fatto è avvenuto nella giornata di lunedì 15 aprile nelle campagne di Ussana, dove un 39enne disoccupato, originario di Sestu, ha deciso di impiccarsi ad un ramo di un ulivo.

A spingere l’uomo al tragico gesto probabilmente ci sarebbe un messaggio intimidatorio ricevuto sui social, in cui gli veniva detto che avrebbe fatto una brutta fine in seguito ad un presunto imbroglio. Una vendita sbagliata? Un rapporto di lavoro finito male? Sul caso al momento stanno indagando i carabinieri della compagnia di Dolianova, che hanno aperto un’inchiesta per comprendere le cause del fatale gesto.

