Ormai la decisione sulla riapertura delle scuole sembra ad un passo.

Manca ancora l’ufficialità ma si attende solo l’ordinanza del presidente Solinas. L’apertura delle scuole superiori della Sardegna slitterà al primo febbraio.

E’ questo quello che è emerso ieri mattina nel vertice tra il presidente Solinas, l’assessore alla Sanità Nieddu, quello all’Istruzione Biancareddu e l’assessore ai trasporti Todde. Dopo il nuovo decreto nazionale che ha stabilito la riapertura delle superiori l’11 gennaio si attende l’ordinanza della Sardegna per il rientro in classe a febbraio.

Elementari e medie ripartiranno domani, ma non in tutti i comuni. Alcuni infatti hanno preso qualche giorno di tempo per effettuare una campagna di screening degli studenti e ripartire in sicurezza.

