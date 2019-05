Rinnovato il coordinamento provinciale Difesa per la zona di Olbia Tempio

I due nuovi dirigenti.

Sono stati accreditati quali dirigenti sindacali per gli enti del Ministero della Difesa del territorio gallurese gli olbiesi Giuseppe Manca e Giovanni Casu, in servizio quali dipendenti Civili del Ministero Difesa rispettivamente presso le Scuole Sottufficiali M.M. Domenico Bastianini e l’Ufficio del Genio Militare per la M.M. di La Maddalena.

La nomina dei due dirigenti sindacali è stata decisa a seguito di un accurata valutazione dell’esperienza acquisita sul campo delle “Relazioni Sindacali” e della conoscenza della macchina giuridico/amministrativa della Difesa, sia nei ruoli Civili che quelli Militari.

Il Coordinamento Provinciale si impegnerà nell’organizzazione di assemblee sindacali con cadenza mensile, cercando di coinvolgere il personale Civile tutto, tesserati e non, anche con mezzi telematici, al fine di raggiungere un attiva partecipazione dello strumento sindacale.

I temi caldi da affrontare afferenti i dipendenti Civili della Difesa sono variegati, alcuni possono essere definiti “storici”, per esempio il recupero del gap del trattamento economico dei dipendenti della difesa con quello degli altri dipendenti pubblici; le proposte sul tavolo del Ministro sono tante e noi in ragione della #specificità del personale civile, proponiamo il ritorno al regime di diritto pubblico attraverso l’Art. 3 del D.lgs 165, senza mai dimenticare i carissimi colleghi “Ausiliari” della 1° Area che, a causa di cavilli burocratici, sono rimasti intrappolati nell’area di appartenenza ed esclusi dal partecipare alle progressioni economiche nonostante l’esperienza e l’anzianità maturata sul campo negli anni di servizio.

Molto sentito è anche l’argomento del transito degli ex Militari nelle aree funzionali del Ministero per motivi sanitari, spesso con patologie degne di tutela sociale, i quali molto spesso devono affrontare un tritacarne burocratico per la definizione dei provvedimenti discendenti da tale iter amministrativo/burocratico, senza dimenticare il quadro di situazione locale assolutamente degno di considerazione che necessità di assoluta tutela e impiego di energie di questa OO.SS.

