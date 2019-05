Oggi i primi episodi.

Prodotta, diretta e interpretata da George Clooney, Catch-22 è la serie TV che Sky Atlantic trasmette a partire da oggi 21 maggio alle ore 21.15, su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno.

Sono sei episodi trasmessi in prima Tv esclusiva, ne verranno trasmessi due a sera e saranno disponibili anche in 4K HDRper i clienti Sky Q, oltre che su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Catch-22, la serie co-prodotta da Hulue Sky Italia è interamente girata in Italia tra Lazio e Sardegna, soprattutto a Olbia e dintorni. Le riprese in Sardegna sono andate avanti da maggio sino a luglio, tra Olbia la Maddalena e Santa Teresa di Gallura.

Al centro, in particolare, c’è la storia del Capitano John Yossarian detto YoYo, un bombardiere della USA Air Force che, per evitare la guerra, aveva scelto di arruolarsi nell’aviazione sperando che il conflitto sarebbe durato meno del suo stesso addestramento.

Yossarian vorrebbe uscirne e cerca di farsi passare per pazzo, così da essere esentato, perché coloro con problemi di salute mentale possono richiedere di non partecipare alle missioni di volo. In realtà, però, non sarà così. Tutti incollati alla tv questa sera dalle 21.15.

(Visited 144 times, 144 visits today)