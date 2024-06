Riorganizzazione della Curia, giro di nomine nella diocesi di Tempio

Le nomine nella diocesi di Tempio-Ampurias.

La Curia diocesana, composta da uffici e servizi pastorali, opera in stretta collaborazione con il vescovo di Tempio-Ampurias per il governo della diocesi, concentrandosi sull’attività pastorale, l’amministrazione e la potestà giudiziale. Recentemente, monsignor Roberto Fornaciari ha nominato i responsabili dei diversi servizi pastorali, avvalendosi dei pareri di presbiteri, diaconi e laici.

I servizi pastorali della Curia diocesana si suddividono in tre aree principali: l’annuncio della fede, i servizi generali della Curia e la testimonianza della vita cristiana. Nell’ambito dell’annuncio della fede, coordinato dal Vicario episcopale don Andrea Domanski, monsignor Fornaciari ha effettuato diverse nomine.

Don Efisio Coni è stato designato responsabile del Servizio liturgico e della Formazione dei Ministri straordinari dell’eucaristia, mentre don Gabriele Galleri guiderà il Servizio Pietà popolare, santuari e pellegrinaggi. La professoressa Maria Dolores (Lollo) Angius è stata incaricata della Pastorale per la Catechesi.

Per il Servizio cultura e formazione, don Dario D’Angelo è stato nominato coordinatore, con il professor Angelo Setzi responsabile dell’educazione scolastica e universitaria, e la dottoressa Maria Pina Scriccia alla guida del Servizio Diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica. Don Giorgio Diana si occuperà dell’Istituto Euromediterraneo, mentre la nomina per l’ISSR è ancora in attesa di un moderatore.

Don Mirco Barone, coadiuvato da don Cesare Nicolai e padre Massimo Terrazzoni, sarà responsabile della Pastorale delle vocazioni. Monsignor Fornaciari si occuperà personalmente della cura dei giovani presbiteri, mentre padre Gianfranco Zintu e don Marco Bilewski si dedicheranno ai presbiteri extradiocesani. Padre Massimo Terrazzoni è stato delegato per la Vita consacrata, e don Mauro Bucciero per la formazione dei diaconi.

Don Davide Mela sarà il responsabile diocesano della Pastorale Giovanile, supportato da don Mirco Barone per gli oratori e don Cristian Garau per il settore sportivo. La coppia dei signori Stefania Giostrelli e Gianluca Carta, con l’assistenza di don Theron Oscar Casula, guiderà la Pastorale familiare e degli adulti, suddivisa in due commissioni per la pastorale prematrimoniale e post matrimoniale e l’integrazione delle famiglie ricostituite.

Infine, il Servizio per le Aggregazioni dei fedeli laici sarà coordinato da don Romolo Fenu, con don Efisio Coni responsabile delle confraternite laicali e don Francesco Tamponi dei comitati feste.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui