Il guasto al traghetto Giraglia di Santa Teresa Gallura.

Il traghetto Giraglia, nave della compagnia Moby, è ferma per avaria dal 14 giugno e rimarrà in cantiere per almeno un altro mese, lasciando l’intero traffico marittimo tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio a carico del traghetto Ichnusa, gestito dalla nuova compagnia nata dalle ceneri della vecchia Saremar.

Questo scenario penalizza soprattutto il traffico commerciale, con gli autotrasportatori costretti a rimanere in banchina, poiché l’Ichnusa non ha spazio sufficiente per accogliere i loro mezzi.

I trasportatori lamentano che il problema è aggravato dalle restrizioni dell’imbarco e sbarco a Bonifacio, limitato alle prime e ultime corse per evitare disagi a residenti e turisti. La situazione del Giraglia, una nave ormai vecchia e frequentemente in avaria, peggiora le cose, lasciando gli autotrasportatori in balia dell’incertezza e con il rischio di perdere clienti e lavoro.

