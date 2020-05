La riparazione.

Le squadre di Abbanoa sono a lavoro a Luogosanto per eseguire una riparazione sulla vecchia condotta adduttrice al servizio anche di Aglientu.

I livelli dei serbatoi sono molto bassi e non garantiscono in servizio in distribuzione. Nei due centri sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni fino al completamento della riparazione. E’ sto attivato il servizio sostitutivo di autobotte.

La condotta interessata è destinata ad andare a breve in pensione. Abbanoa sta portando avanti i lavori per realizzare il nuovo acquedotto al servizio di Luogosanto e Aglientu: un chilometro di nuove condotte.

L’investimento è di oltre mezzo milione di euro. Si tratta di risorse da tariffa, provenienti dal bilancio del Gestore che investe una quota consistente dei proventi delle bollette in interventi di miglioramento delle infrastrutture del servizio. Alla base di questo cantiere c’è uno studio dettagliato che hanno fatto i tecnici di Abbanoa: è stato individuato il tratto che negli ultimi anni era soggetto a continue rotture e di conseguenza disservizi nell’erogazione tanto da richiedere numerosi interventi da parte delle squadre del Gestore per evitare il definitivo collasso delle tubature.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

