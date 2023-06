L’incidente sul lungomare di Olbia.

Durante la guida, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo, uscendo dalla strada nel lungomare “Escrivà De Balaguer” di Olbia. Fortunatamente, ha riportato solo lievi ferite e le persone presenti sul posto hanno prontamente prestato soccorso.

Il conducente, tuttavia, ha rifiutato il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Paolo II per effettuare gli opportuni accertamenti medici. Sul posto sono presenti i carabinieri e gli agenti della polizia di Stato per i rilievi di legge.

