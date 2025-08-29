Rischio incendi in Gallura, allerta della Protezione Civile

L’allerta per il rischio incendi in Gallura.

Domani la Gallura sarà interessata da condizioni di elevato rischio incendi, come segnalato dalla Protezione Civile Sardegna, che ha emesso un bollettino con codice arancione, indicando una pericolosità alta. Le condizioni atmosferiche e ambientali presenti nella regione possono favorire lo sviluppo di incendi caratterizzati da intensità notevole e rapida propagazione.

In tali circostanze, si sottolinea come eventuali focolai, se non affrontati tempestivamente, possano assumere dimensioni tali da risultare difficilmente controllabili anche dalle forze ordinarie, pur se supportate da rinforzi straordinari. Per questo motivo, non è esclusa la necessità di ricorrere al concorso della flotta statale, con mezzi aerei e terrestri supplementari, per contenere le fiamme e ridurre i rischi per persone, abitazioni e territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui