Prorogata l’allerta gialla per la zona orientale della Gallura.

La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per pericolo incendi anche per la giornata di domani, mercoledì 17 giugno valido per la zona nord orientale e orientale della Gallura.

La protezione civile ricorda di prestare la massima attenzione ed evitare particolari azioni o attività che possano causare l’innesco di incendi.

(Visited 128 times, 142 visits today)