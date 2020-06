Il corto in uscita per il 20 giugno

Il progetto “Canta Fabrì” delle classi quinte della scuola elementare San Giuseppe di Tempio diventa un cortometraggio. La firma è dell’artista aggese Simone Sanna.

Il progetto originale avrebbe previsto il classico saggio di fine anno, nonché l’ultimo del primo ciclo di studi per i piccoli guidati dalle maestre Pina Puggioni e Lucia Tilocca. Tuttavia l’emergenza covid ha, come sappiamo, imposto la chiusura delle scuole e i bambini “non hanno potuto più provare la loro prova teatrale dedicata quest’anno a Fabrizio DeAndrè”.

“Il detto “fare di necessità virtù” è stato come non mai necessario e quello che sembrava diventare un triste fine anno scolastico si è trasformato per i bambini in una grande avventura cinematografica“, racconta Sanna.

Il cortometraggio, prodotto dalla Goat Agency di Giovanni Prasciolu, è stato realizzato nei giorni post virus e in piena sicurezza tra Aggius e Tempio e, rifacendosi all’originario progetto teatrale, “racconta De André prima di De André”.

“Il protagonista Faber Fara interpreta Fabrizio, bambino che in un gioco di montaggio e di immagini suggestive viene invitato dai futuri protagonisti delle sue canzoni a scrivere e a cantare di loro. Affiorano così nella sua mente Marinella, Andrea, Franziska e molti altri ancora, tutti interpretati dalle due classi della scuola primaria di San Giuseppe che in un crescendo di musica e parole esortano il piccolo a cantare di loro”, racconta ancora il creatore del progetto.

Il corto si avvale anche delle musiche originali di Pierpaolo Bibbò e Fabio Orecchioni “che interviene anche con alcuni accordi originali di DeAndrè sul finale del cortometraggio”. Alle 13 di oggi è stato pubblicato un teaser di trenta secondi, l’uscita ufficiale del cortometraggio sarà il 20 giugno alle 18 con una proieszione in anteprima per alunni e genitori al Parco Tenda della Pischiniccia, contemporaneamente verrà pubblicato on-line.

(Visited 162 times, 164 visits today)