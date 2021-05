Ancora risse a Olbia.

Ancora una rissa nel centro di Olbia. Due giovani si sarebbero azzuffati in piazza Matteotti, intorno alle 23. Sul posto è accorso un grosso dispiegamento di mezzi e uomini della polizia e dei carabinieri. Dopo gli episodi della scorsa settimana infatti le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli.

Uno dei giovani coinvolti ha tentato di reagire contro la polizia, intervenuta per sedare la rissa, ed è stato fermato. Nonostante i controlli a tappeto effettuati oggi nel centro storico, anche con l’ausilio di un elicottero dei carabinieri non si ferma la violenza tra i giovani in città.

(Visited 201 times, 247 visits today)