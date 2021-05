I controlli in piazza Mercato a Olbia.

Dopo la rissa tra i minorenni dello scorso fine settimana e i continui episodi di spaccio segnalati dai residenti, è arrivato in centro a Olbia il pugno di ferro delle forze dell’ordine. Dalle 20 circa polizia e carabinieri sono impegnati nel dispositivo di sicurezza, con il supporto dall’alto dell’elicottero, con fulcro su piazza Mercato.



Controlli a tappeto, fermati diversi giovani. L’operazione è attualmente in atto e, quindi, non è possibile dare conto di cosa sia stato trovato e se abbia prodotto a delle segnalazioni per ipotesi di reato.

(Visited 1.317 times, 1.319 visits today)