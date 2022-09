Il parco Fausto Noce come un ring, scazzottate di ragazzini ogni mese

Episodi frequenti di degrado a Olbia.

Al parco Fausto Noce a Olbia è emergenza degrado, dove oltre al problema dei rifiuti si aggiunge anche quello della droga e delle risse tra giovani. A denunciarlo il consigliere di opposizione Eugenio Carbini, che durante lo scorso Consiglio comunale si è rivolto al sindaco Settimo Nizzi chiedendogli come porre fine a questi episodi.

Sono tanti i video delle scazzottate tra ragazzini che girano sul web. Una situazione che sta rendendo invivibile l’unico parco di Olbia. “Negli ultimi mesi stiamo assistendo a episodi di violenza fisica e verbale e fisica da adolescenti avvengono frequentemente e dobbiamo mettere un freno a queste azioni – dichiara Eugenio Carbini -. Inoltre si usufruisce di droghe, spero che non si commercializzi anche, lo sappiamo tutti e non dobbiamo nascondere la polvere sotto il tappeto. Per quanto mi riguarda dovremmo intervenire con vigilanza ferrea per risolvere quel problema anche per dare la possibilità ai fruitori più deboli di poter usufruire del parco senza avere paura di essere aggrediti o sentire odori di droga”.

Nell’interpellanza, Carbini denuncia altre problematiche al polmone verde della città, come quello della gestione dei rifiuti e lo sversamento dei liquami nel canale di via Galvani. “I getta carte sono insufficienti – dice -. Però parlando di una città con una visione europea abbiamo anche necessità di avere risposte al riguardo, perché suppongo che attaccare busta di nylon agli alberi per raccogliere non sia il disegno di parco che abbiamo in mente. Questo conduce gli utenti e i volatili a renderlo indegno. Certo mi piacerebbe ragionare in grande perché per evitare la plastica monouso e valutare l’utilizzo di un potabilizzatore. Questo sarebbe un sogno da realizzare”. Non ultimo il problema dell’inclusione sociale, rendendo l’area giochi usufruibile anche ai bambini con disabilità motorie e i lavori infiniti del PalaDeiana.