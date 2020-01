Gli ritirano la patente e insulta i carabinieri, denunciato un 25enne

Il giovane era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza.

I carabinieri della stazione di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà un 25enne sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza.

I militari, durante un posto di controllo, hanno fermato il giovane che presentava i classici sintomi dell’abuso di sostanze alcoliche.

Il successivo controllo alcolimetrico ha fornito valori superiori al limite consentito con contestazione della relativa sanzione e ritiro della patente. Durante la compilazione degli atti, il ragazzo è andato in escandescenza aggredendo verbalmente i carabinieri operanti, motivo per cui è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria anche per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

