San Pantaleo, adesso è ufficiale il ritorno del mercato nel borgo

Il ritorno del mercato a San Pantaleo

La Giunta comunale ha approvato all’unanimità il ritorno del mercato a San Pantaleo, dopo il precedente trasferimento a Olbia. A partire dal 4 luglio, ogni giovedì mattina, il paese tornerà ad essere animato da ambulanti e visitatori. Molto soddisfatto l’assessore Marco Balata: “È una scelta che personalmente mi soddisfa profondamente, per la natura particolarissima della location e per il prestigio degli espositori che hanno reso così elegante e prezioso un appuntamento irrinunciabile per turisti e locali”. L’assessore ha poi rivolto i suoi ringraziamenti ai tecnici del comune, alla commissione e al delegato di San Pantaleo, Paolo Oliva, per il grande lavoro di condivisione svolto.

La soddisfazione dell’associazione

Anche l’associazione ha espresso il suo entusiasmo per il rientro del mercato nel suo habitat e ha ringraziato tutti coloro che hanno supportato l’iniziativa. “Ringraziamo chi ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di creare sinergie e rapporti collaborativi attraverso un approccio propositivo. Un ringraziamento particolare va ai nostri soci e colleghi per aver sostenuto una via basata sul dialogo e la partecipazione. Esprimiamo la nostra gratitudine a tutta la cittadinanza di San Pantaleo, ai commercianti con sede fissa, alle attività artigianali, alle associazioni locali e al Consorzio Turistico di San Pantaleo, rappresentato dal presidente Antonella Pileri”.

L’Associazione ha rivolto anche la sua gratitudine nei confronti del Comune di Olbia: “Ringraziamo il Comune di Olbia, in particolare i consiglieri Paolo Oliva e Ivana Bolacchi, per averci accompagnato in questo progetto. Un ringraziamento speciale va al Sindaco Settimo Nizzi per aver avuto fiducia nel nostro operato, dimostrando disponibilità nell’ascoltate le nostre proposte e riconoscere i buoni intenti”.

