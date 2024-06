Il 17 giugno una referente della ditta incaricata del servizio sarà presente nella Casa di Comunità di La Maddalena

Tutti i pazienti e i familiari che usufruiscono di materiale per l’assorbenza, come panni e traverse, potranno ricevere informazioni nella giornata di lunedì 17 giugno nella Casa di Comunità in località Padule, a La Maddalena.

Nella struttura sarà presente, dalle ore 9.00, una referente della ditta Serenity, assegnataria del servizio. Gli utenti potranno ricevere informazioni sulla tipologia dei dipositivi, sulle eventuali mancate consegne, sui piani terapeutici e ogni altra notizia utile per la corretta consegna della merce.

