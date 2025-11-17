Le nuove corse e orari del bus Arst in Gallura e nel Nuorese.

Importanti variazioni sono in arrivo per gli utenti dei trasporti pubblici in Sardegna gestiti dall’ARST con cambiamenti per i residenti in Gallura. La società ha annunciato una serie di modifiche che riguardano alcune corse delle autolinee 514, 609, 9221 e 9341, con effetto a partire da oggi, lunedì 17 novembre 2025. L’obiettivo delle revisioni è ottimizzare il servizio, soprattutto in funzione delle esigenze del trasporto scolastico. L’azienda invita la clientela a consultare i nuovi orari sul sito istituzionale per la massima precisione.

La linea 609 in Gallura.

La linea 609, che collega tra gli altri Budoni, Olbia, San Teodoro e Siniscola, è quella che subisce le modifiche più significative, concentrate principalmente nei giorni scolastici (SCLM – Scolastica Lunedì e Martedì; SELM – Scolastica Escluso Lunedì e Martedì). È stata istituita la nuova corsa n° 42 in partenza da Budoni alle ore 15:30, con validità SCLM, diretta a Olbia. Vengono modificate le corse San Teodoro-Siniscola: viene soppressa la corsa scolastica n° 19, sostituita da due nuove opzioni. La corsa n° 49 (SCLM) parte da San Teodoro alle ore 15:09 e raggiunge Siniscola (fermata piazza IV novembre) transitando per Budoni, Posada e Torpè. La corsa n° 59 (SELM) opera negli altri giorni scolastici con percorso e orari analoghi a quelli della corsa n° 19 precedentemente soppressa.

Inoltre, sono stati disposti leggeri posticipi di 5 minuti per alcune corse su altre tre linee al fine di migliorare la regolarità e l’interconnessione. Per la Linea 514 (Siniscola-Nuoro), la corsa n° 77 (operativa il Giovedì) slitta dalle ore 16:02 alle 16:07. Sulla Linea 9221 (Orotelli), due corse Feriali (FER) sono posticipate: la n° 27 Orotelli-Bivio Orotelli passa dalle 18:05 alle 18:10, e la n° 22 Bivio Orotelli-Orotelli dalle 18:20 alle 18:25. Infine, la Linea 9341 (Nuoro-Sassari) vede la corsa n° 14 (operativa il Giovedì) posticipata dalle ore 17:55 alle 18:00.

L’ARST, tramite la nota diramata dal Direttore Centrale p. Poledrini, ha sottolineato l’importanza della massima diffusione di queste modifiche, essenziali per garantire la corretta pianificazione degli spostamenti da parte degli utenti. Per maggiori dettagli e la consultazione degli orari completi, si rimanda al sito ufficiale ARST S.p.A.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui