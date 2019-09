Si rompe una tubatura, Fonte Nuova di Tempio allagata

Al lavoro per ripristinare il servizio idrico.

Ieri poco dopo le 19 la rottura di una condotta idrica ha causato una fuoriuscita di acqua vicino alla Fonte Nuova di Tempio Pausania.

Allagate le vie circostanti con molti disagi per le persone che si trovavano sul posto e per le auto in transito. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco intervenuti e la rete idrica è stata chiusa.

Ora si sta lavorando per trovare la perdita e riparare il guasto nel minor tempo possibile.

