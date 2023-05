Bianca Atzei in perfetta forma dopo il parto alloggia in un hotel di lusso a Santa Teresa.

Bianca Atzei ha già inaugurato le vacanze estive tornando nella sua terra madre: la Sardegna. La cantante, in perfetta forma dopo il parto, ha optato per le bellissime spiagge di Santa Teresa Gallura. Assieme alla iena Stefano Corti e il piccolo Noa Alexander se la stanno spassando in un hotel a 5 stelle.

Non male per il piccolo, che non solo trascorre la sua prima vacanza in Gallura, ma ha avuto l’opportunità di alloggiare al Valle dell’Erica Thalasso & SPA. I prezzi dell’hotel di lusso sono da capogiro. Il soggiorno costa, infatti, parte da 800 euro fino a più di 1000 euro per la suite.

Un paradiso da…Vip in Gallura.

Insomma, sicuramente più del necessario per un neonato, ma ci sono tanti servizi di confort per lui: come l’eccellente servizio nursery della struttura, con sterilizzatori, scalda biberon, phone e fasciatoi e un menù selezionato appositamente per i più piccoli. Nel resort ci sono infatti grandi stanze luminose e piscina che dà sul mare. Non mancano percorsi fitness e benessere e anche un’ottima cucina molto apprezzata da Bianca Atzei e dal suo compagno, come li chjusoni fatti in casa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui