Finisce sulla rotatoria a Santa Teresa, poi abbandona l’auto e se ne va

Santa Teresa Gallura, perde il controllo alla rotatoria all”ingresso

Un insolito incidente stradale si è verificato nella notte sulla rotatoria all’ingresso di Santa Teresa Gallura. Un’autovettura grigia, una Volkswagen Golf che viaggiava da Aglientu in direzione Santa Teresa, ha perso il controllo proprio in corrispondenza della rotatoria principale d’ingresso, finendo la sua corsa sopra l’aiuola spartitraffico, a pochi metri dal celebre masso in granito che dà il benvenuto nel comune gallurese.

L’impatto con il cordolo della rotonda è stato violento, come testimoniano i pesanti danni riportati dalla parte anteriore del veicolo. Il dettaglio più singolare della vicenda, tuttavia, è emerso all’arrivo dei soccorritori: il proprietario del mezzo ha abbandonato l’auto sulla rotatoria ed è andato via, facendo perdere le proprie tracce subito dopo il sinistro.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi di rito e messo immediatamente in moto l’iter per la rimozione del veicolo incidentato. I militari sono ora al lavoro per risalire all’identità di chi si trovava alla guida al momento dell’impatto e per chiarire i motivi del repentino allontanamento.

Una rotonda al buio: l’appello per una maggiore sicurezza

Al di là della dinamica specifica e delle responsabilità individuali, l’episodio riaccende violentemente i riflettori su un problema ben noto ai residenti e a chi frequenta abitualmente la zona. Non è la prima volta, infatti, che in questa specifica rotatoria si verificano incidenti di questo tipo.

I frequenti sinistri capitano spesso perché gli automobilisti, specialmente nelle ore notturne, faticano a scorgere la rotonda. Il tratto stradale che la precede è caratterizzato da una via particolarmente buia, un fattore che riduce drasticamente la visibilità e trasforma l’incrocio in una vera e propria trappola ciclica.

Alla luce di una problematica che continua a ripetersi con preoccupante regolarità, appare ormai evidente la necessità di un intervento strutturale per illuminare maggiormente l’area o quantomeno per indicare meglio la rotatoria con una segnaletica catarifrangente o luminosa più efficace, così da prevenire ulteriori e ben più gravi conseguenze in futuro.

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