Olbia, le previsioni meteo per domenica 4 ottobre 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Sarà una giornata nel complesso stabile quella prevista a Olbia per domenica 4 ottobre. Secondo le previsioni di 3bMeteo, il cielo si presenterà prevalentemente poco nuvoloso per l’intera giornata, senza particolari cambiamenti delle condizioni atmosferiche. Non sono attese precipitazioni nelle prossime ore, con una situazione meteorologica quindi favorevole e senza piogge previste sul territorio olbiese.

Sul fronte delle temperature, la colonnina di mercurio raggiungerà una massima di 27 gradi, mentre durante le ore più fredde la minima scenderà fino a 16 gradi. Qualche variazione è invece prevista per quanto riguarda i venti. Nel corso della mattinata saranno deboli e provenienti da Ovest, mentre nel pomeriggio aumenteranno di intensità, diventando tesi e provenienti da Sudest. Condizioni tranquille anche sul fronte del mare, che è previsto poco mosso.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui