L’arresto effettuato dai carabinieri di Olbia.

Nel corso della nottata di ieri, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio cittadino per la prevenzione dei reati in genere, considerato anche l’evento internazionale di “Aquabike World Campionship 2019” che ha richiamato numerosi turisti, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Olbia hanno arrestato P.L., 38enne romano, con precedenti di polizia, per furto aggravato.

L’arresto è avvenuto a seguito della segnalazione al 112 da parte di una cittadina statunitense alla quale, poco prima, dall’interno di un bar del centro, avevano sottratto la borsetta contenente documenti vari e circa 800 dollari in contanti.

I carabinieri, dopo avere acquisito alcune immagini dai sistemi di videosorveglianza e informazioni da alcuni testimoni, si sono messi alla ricerca del ladro, successivamente rintracciato, a qualche centinaio di metri dal luogo del furto, all’interno del locale bancomat di un istituto di credito.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire i soldi mentre la borsetta con i documenti e gli effetti personali è stata trovata a poca distanza. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale, in attesa della direttissima prevista nella mattinata odierna.

