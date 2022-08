Sabbia, pietre e conchiglie della Sardegna rubati dai turisti in partenza.

Ennesimo furto di sabbia, pietre e conchiglie da parte dei turisti in Sardegna. Dopo l’episodio di questa mattina, sempre al porto di Olbia, durante l’imbarco delle 11 per Livorno sono stati fermati anche due coppie di turisti bresciani con al seguito un contenitore in plastica contenente delle pietre prelevate dalle spiagge di Villasimius.

Fermato anche un turista tedesco, che stava portando con sé con una busta di conchiglie raccolte nelle sue vacanze sull’isola. I trasgressori sono stati segnalati alla sede operativa territoriale di Olbia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.