L’appello per ritrovare i bagagli rubati a La Marinella.

Brutta disavventura per una mamma e i sui figli in vacanza in Gallura. Arrivati il 21 giugno a Olbia hanno noleggiato un’auto; in attesa del check¬in al residence si sono fermati un’ora tra le 13 e 30 e 14 e 30 al Golfo della Marinella.

In questo lasso di tempo sono stati rubate le valigie e gli zaini dall’auto. Si tratta di un trolley rosso e uno grigio e dorato, 3 zaini Eastpak, uno militare, l’altro grigio-azzurro e uno a macchie bianche e rosse.

“Ci hanno rubato tutto, documenti, valige, abbigliamento, medicine, che tristezza, a parte la borsa portata in spiaggia. Vacanza rovinata”. E’ questo il commento comprensibilmente sconsolata della donna lancia un appello a chiunque dovesse trovare questi oggetti può contattarla al 3381895768.













(Visited 117 times, 137 visits today)