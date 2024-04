Una ruota panoramica nel porto di Santa Teresa Gallura

Ok dal Comune di Santa Teresa Gallura a una ruota panoramica

Anche Santa Teresa Gallura avrà la sua ruota panoramica, sarà sistemata in un parcheggio della multiservizi Silene. La Giunta comunale ha dato il via libera all’approvazione e spetterà alla società rilasciare le autorizzazioni per l’installazione. La ruota non potrà essere inaugurata prima del 5 maggio e restare aperta oltre domenica primo settembre. “Ruota panoramica che, posta all’interno dell’area del porto turistico, possa rappresentare un’occasione di valorizzazione ed attrattività del centro cittadino”, scrivono dal Comune.

Questi i requisiti imposti dalla Giunta alla Silene:

l’installazione di una Ruota Panoramica, anche con ingresso a pagamento secondo

corrispettivi comunque conformi al mercato di riferimento e con specifica riduzione per i

bambini;

secondo corrispettivi comunque conformi al mercato di riferimento e con specifica riduzione per i bambini; almeno due giornate a libera e gratuita fruizione rivolta alle persone con disabilità ;

; n. 20 ingressi gratuiti per soggetti fragili individuati dai Servizi Sociali comunali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui