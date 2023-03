La moto rimane incastrata sotto l’auto: ragazza ricoverata in ospedale a Olbia

Incidente a Olbia: ferita una ragazza in moto

Una moto è stata travolta da un’auto e la ragazza che la guidava è finita in ospedale a Olbia. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in via dei Lidi. Per cause ancora da accertare una moto di grossa cilindrata si è scontrata con una Fiat Panda e il mezzo è rimasto incastrato sotto l’auto.

La motociclista che era in sella è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata al Pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, che si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la strada, e gli agenti della Polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

È l’ennesimo incidente che si verifica nelle strade di Olbia. Il limite di velocità ridotto tende a far ridurre le corse sulle strade di Olbia, ma non riesce a eliminare gli incidenti. Troppi gli errori e le distrazioni che portano le auto a scontrarsi. In questo caso, poi, c’era di mezzo una moto e le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi. Spetterà alla Polizia locale ricostruire come siano andate le cose e di chi sia la responsabilità.

