Sabina Monzitta era nata a Pattada nel 1917

Era a Pattada nata durante la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa e qui Sabina Monzitta è morta dopo 107 anni e 244 giorni. Ha visto scorrere davanti ai suoi occhi le guerre, la fame e le rivoluzioni fino all’avvento dell’intelligenza artificiale e le guerre coi droni. Era nata il 21 ottobre 1917 e ieri, 28 giugno 2025, se n’è andata una delle donne più grandi della Sardegna.

“La nonnina di Pattada zia Sabina Monzitta ci ha lasciati a 107 anni – annuncia su Facebook Rosanna Solinas -.Che cosa possiamo dire? Solo ringraziare il buon Dio che ha permesso a zia Sabina di vivere così a lungo sempre lucida e arguta. Le piaceva conversare con tutte le persone che aveva occasione di incontrare ricordando i tempi della sua infanzia e giovinezza ed esprimendo pareri, non sempre positivi, sulla vita di oggi”.

“Era veramente piacevole ascoltarla e colpiva, in modo particolare, la sua saggezza, la sua solida fede in Dio, che, oggi, ha incontrato e dal quale ha ricevuto, sicuramente, un posto privilegiato nel suo regno di vita eterna. Buon viaggio, zia Sabina. Prega dal cielo per i tuoi cari che ti hanno assistito con amore e con grande cura, prega, inoltre, per tutti noi e per la pace nel mondo”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui