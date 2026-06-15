”Grazie Olbia”, il saluto di Vasco Rossi ai 70mila di Olbia

Vasco Rossi saluta Olbia dopo il successo delle due date.

”È stato splendido!!!”. Ha esordito così Vasco Rossi sulla sua pagina ufficiale per annunciare il suo entusiasmo per le due date in città, il 12 e il 13 giugno dove una marea di fan, circa 70.000, ha affollato l’Olbia Arena. ”Abbiamo fatto esplodere di gioia e di rock questa terra meravigliosa per due serate consecutive”, prosegue il post del rocker.

Il ringraziamento di Vasco a Olbia.

Poi ha ringraziato la città e la Sardegna per aver accolto calorosamente l’artista. Un’accoglienza speciale che ha confermato il legame indissolubile tra il Komandante e il suo pubblico isolano, capace di trasformare un doppio appuntamento live in un vero e proprio evento epocale.

Il post si è poi concluso con i ringraziamenti più sentiti rivolti a tutta la Sardegna, definita dal rocker una terra di un popolo straordinario che gli ha regalato due notti indimenticabili, con l’augurio e la promessa di poter tornare presto a far suonare il rock nell’isola.

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Il post è virale.

Nel giro di pochi minuti, le parole di Vasco sono state travolte da una valanga di commenti, mi piace e condivisioni da parte dei fan ancora euforici, che hanno invaso i social con foto, video e ricordi di due serate destinate a rimanere nella storia dei grandi concerti sardi.

Il doppio concerto.

Il doppio appuntamento di Vasco Rossi all’Olbia Arena si è trasformato in un vero e proprio evento storico per la Sardegna, capace di richiamare circa 70.000 spettatori totali che hanno riempito l’area in ogni ordine di posto. I fan, arrivati in massa dall’isola e da tutta Italia, hanno dato vita a una marea umana straordinaria, unita dalla passione per il rocker emiliano.

Sul palco, il Komandante ha offerto uno spettacolo rock travolgente di oltre due ore e mezza per serata, supportato da una band in stato di grazia e da una produzione monumentale dominata da mega-schermi e giochi di luce spettacolari. La scaletta ha saputo dosare perfettamente i grandi classici storici del suo repertorio e i brani più recenti, trasformando l’arena in un unico, gigantesco coro oceanico.

A rendere memorabili le due date è stata soprattutto la straordinaria risposta emotiva del pubblico sardo. L’atmosfera di grandissimo calore ed energia ha colpito profondamente lo stesso Vasco, che ha poi celebrato sui social l’evento come un’autentica ed indimenticabile esplosione di gioia.

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