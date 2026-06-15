Esercitazione davanti a Pittulongu, ecco tutti i divieti in mare

Esercitazione della Guardia costiera davanti alla spiaggia olbiese di Pittulongu

Martedì 16 giugno, orientativamente tra le 10 e le 12, ci sarà un’esercitazione della Guardia costiera davanti a Pittulongu. Si chiama “Rescue Chains” ed è un’esercitazione complessa di ricerca e soccorso in mare (Sar), alla quale prenderanno parte mezzi navali e aerei della Guardia Costiera. L’attività si svolgerà all’interno di una limitata porzione di mare appositamente individuata nelle acque antistanti la spiaggia di Pittulongu, in modo da ridurre al minimo ogni possibile interferenza con le attività balneari e diportistiche presenti nell’area”.

“L’esercitazione costituirà inoltre un’importante occasione per promuovere la cultura della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, consentendo ai bagnanti presenti di assistere alle operazioni e di conoscere più da vicino le capacità operative e le modalità di intervento della Guardia Costiera nelle attività di ricerca e soccorso”.

Coordinate e divieti

Queste le coordinate dell’area interessata dall’esercitazione “Rescue chains”:

Vertice Latitudine Longitudine 1 40° 56.4’ N 009° 34.32’ E 2 40° 56.4’ N 009° 34.68’ E 3 40° 56.28’ N 009° 34.68’ E 4 40° 56.28’ N 009° 34.32’ E

Le coordinate del percorso sono riferite al datum WGS 84.

Gli articoli coi divieti dell’ordinanza:

Durante il periodo indicato nel rende noto, nell’area dell’esercitazione è vietato:

a) navigare;

b) sostare e permanere con unità navali;

c) ancorare;

d) effettuare attività di pesca;

e) praticare la balneazione;

f) svolgere attività sportive e ricreative in mare.

“Le unità in transito nelle acque limitrofe dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dall’area

interessata e prestare particolare attenzione alle comunicazioni radio ed ai segnali provenienti

dalle unità partecipanti”.

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Gli obblighi in mare

“È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui

inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita

ai sensi dell’art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e/o dall’art. 1231 (inosservanza di norme

di Sicurezza della Navigazione) del Codice della Navigazione ovvero, qualora commesse con

l’impiego di unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n.171 – “Codice della

Nautica da Diporto”.

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