Completa la nuova direzione aziendale della Asl Gallura

La squadra della direzione aziendale della Asl Gallura è al completo con le nomine fatte dal nuovo Dg, Antonio Irione. Stamattina le nomine: Roberto Passaro come direttore sanitario facente funzioni e Luisa Fenu alla direzione dei servizi Socio-sanitari. Formalizzata anche la nomina di Michele Baffigo, confermato direttore amministrativo della Asl Gallura.

La squadra ai vertici di Asl Gallura

“Roberto Passaro ha precedenti esperienze nelle Aziende Sanitarie di Pisa, Aosta, Genova e Biella. È dal 2021 Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione della Asl Gallura presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Ha completato con successo il percorso di Formazione Manageriale per Direttore Sanitario Aziendale, organizzato da Ares Sardegna, che si è tenuto a Nuoro. Durante la sua esperienza professionale ha maturato competenze cliniche, organizzative e gestionali”.

“Luisa Fenu, in azienda dal 1998, è Direttrice della Struttura Complessa Professioni Sanitarie. In tale servizio ha sviluppato competenze in ambito sanitario e socio-sanitario. Ha conseguito due Master di II livello in management sanitario e nel 2009 ha ottenuto il titolo di Facilitatore e Valutatore per l’Accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie. Ha partecipato, inoltre, a diversi progetti di ricerca sulla umanizzazione delle cure ed è stata promotrice dello studio sperimentale “Effetti della Virtual Reality nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”.

“Michele Baffigo ha ricoperto vari incarichi di Direzione in diversi enti pubblici, da ultimo quello di Direttore Amministrativo della Asl Gallura”.

Parla il Dg Irione

“Con queste nomine stiamo consolidando il team della Direzione Aziendale della Asl Gallura – sottolinea il Direttore generale, Antonio Irione – per proseguire lungo quel percorso di innovazione che ci vedrà impegnati nelle sfide della sanità ospedaliera e territoriale. Le nuove figure individuate sono già pienamente integrate nella Asl Gallura e con la loro esperienza daranno un contributo importante per raggiungere gli obiettivi aziendali e trovare soluzioni ideali per i nostri assistiti e per il personale. Ringrazio il Direttore Sanitario uscente, Pietro Masia, per l’importante lavoro di gestione dell’azienda durante la fase di transizione e per il contributo che continuerà a fornire come medico al servizio della Asl Gallura”.

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