Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 16 giugno

Le previsioni meteo per il 16 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 16 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile e molto calda con temperature in aumento su tutto il nord-est della Sardegna. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno e sole prevalente per gran parte della giornata, in un contesto pienamente estivo che arriva dopo il grande richiamo dei concerti di Vasco Rossi, capaci di portare in città decine di migliaia di persone e di accendere l’attenzione anche sulle condizioni meteorologiche.

Temperature e venti

Le temperature saranno in aumento con minime tra 21 e 23 gradi e massime che potranno raggiungere i 34 gradi nelle aree più interne della Gallura. I venti soffieranno deboli e il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il meteo a Olbia e in Gallura sarà quindi caratterizzato da condizioni stabili e da un clima decisamente più caldo rispetto alla prima parte del mese.

Anche dopo il weekend dei concerti, la Gallura continuerà a vivere giornate molto favorevoli per il turismo e le attività all’aperto. Il mare sarà generalmente poco mosso e la temperatura dell’acqua si manterrà intorno ai 22 gradi. Le località costiere si preparano così a una seconda metà di giugno che potrebbe segnare il primo vero assaggio dell’estate 2026.

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