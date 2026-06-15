Svaligiata auto di turisti a Porto Taverna: “Presi anche i documenti”

Il furto a Porto Taverna.

Brutta disavventura ieri, domenica 14 giugno, per un gruppo di turisti che stava trascorrendo una giornata di relax sulla spiaggia di Porto Taverna, nel comune di Loiri Porto San Paolo. I bagnanti sono stati vittima di un pesante furto all’interno della propria automobile, che è stata scassinata e danneggiata.

Il furto nella spiaggia di Porto Taverna.

Secondo quanto raccontato dettagliatamente da una delle vittime tramite uno sfogo amaro affidato ai canali social, l’episodio si è consumato in un lasso di tempo compreso tra le 12:45 e le 18:00, una fascia oraria di piena luce e solitamente caratterizzata dal continuo viavai di bagnanti in via degli Oleandri.

I malviventi non si sono limitati a un furto rapido e indolore, ma hanno agito con una foga sorprendente: la vettura è stata pesantemente forzata e danneggiata, lasciando i proprietari davanti a una scena desolante di vetri infranti e portiere scassate. Un atto vandalico mirato a fare tabula rasa dell’abitacolo e del portabagagli, da cui è stato prelevato e sottratto ogni singolo oggetto presente all’interno, noncuranti del rischio di essere visti in una zona così frequentata.

La denuncia social.

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Oltre agli oggetti di valore, sono spariti anche tutti i documenti d’identità delle persone derubate, un dettaglio che rende la situazione ancora più complessa e amara per le vittime. Un episodio gravissimo che ha lasciato i turisti increduli e sconcertati, soprattutto perché si tratta di frequentatori abituali della zona, da sempre considerata tranquilla. ”Sono 5 zaini neri, 4 sono neri senza brand uno invece è della north face sempre nero Ci hanno scassinato l’auto, aprendoci la Fiat Panda nera. Se qualcuno trova qualcosa, ha visto qualcosa per favore mi mandi un messaggio su whatsapp 3925861146”, dice l’appello di una delle vittime.

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