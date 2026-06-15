Ricerche per la scomparsa di Giulia, può essere in Gallura

La scomparsa di Giulia Boi.

Giorni di ansia per la scomparsa di Giulia Boi, la 41enne di Cagliari della quale non si hanno più notizie da almeno due settimane. Recenti segnalazioni portano a località come La Valle della Luna o Monte Arci (Oristano), poiché alcune amiche strette hanno parlato di una zona in cui la donna avrebbe scelto come luogo per avere un po’ di serenità a causa di un momento difficile della sua vita.

La denuncia di scomparsa.

In seguito alla denuncia dei familiari, la Prefettura di Cagliari ha attivato formalmente il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando un massiccio dispiegamento di forze che vede impegnati Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, unità cinofile e droni per perlustrare le aree più impervie dell’isola.

Gli appelli.

A lanciare un accorato appello alla cittadinanza è Gianfranco Piscitelli, avvocato e presidente della sezione sarda dell’associazione Penelope, che nelle scorse ore ha dato voce ad alcune segnalazioni di persone vicine a Giulia e sottolinea l’assoluta urgenza delle operazioni e ha precisato che si tratta di zone che hanno scarsa copertura telefonica, dunque rende difficile rintracciare la 41enne.

”Mi arrivano segnalazioni da parte di amiche che confermano un forte stato depressivo e decadimento psico fisico di Giulia nell’ultimo periodo. Aveva confidato voglia di tranquillità in zone quali Monte Arci o la Valle della Luna. Serve l’aiuto di tutti voi per riportare Giulia in seno ai suoi affetti, ha assolutamente bisogno di aiuto in questo suo abbandono, va cercata e trovata assolutamente perché la sua attuale fragilità ha bisogno di sostegno anche di tipo clinico. Attenzione alla macchina… nelle zone indicate non c’è campo telefonico. Ho conferma dalla Prefettura di Cagliari che è stato attivato il piano provinciale di ricerche quindi qualsiasi informazione è utile ed urgente!!!”, ha scritto Piscitelli sulla pagina di Penelope Sardegna.

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