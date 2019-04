La rappresentante del Comune di Olbia verso la giunta regionale.



Al momento si tratta di un’indiscrezione. Ma i soliti ben informati riferiscono che è tutt’altro che un’ipotesi peregrina. Anzi, l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L’assessore all’Istruzione del Comune di Olbia Sabrina Serra è data come prima scelta per un posto nella nuova giunta del governatore Christian Solinas sotto le insegne di Forza Italia.

La motivazione la spiegano direttamente gli azzurri riuniti, in queste ore, a Cagliari. Il partito di Berlusconi ha espresso la prelazione per la presidenza del Consiglio regionale. Come da accordi, a Forza Italia spetta anche un assessorato. E come più volte ventilato, la nomina dovrebbe aspettare alla Gallura, con Olbia capofila, che tanto ha contribuito al successo del partito.

E a dispetto di quanti avrebbero voluto altri nomi, l’indicazione arrivata dai piani alti è quella di esprimere una donna. Ecco che allora la Serra sarebbe la candidata più probabile per ricoprire questo ruolo e trovare una mediazione tra gli azzurri. Questione di equilibri e di opportunità. Come andrà a finire lo sapremo tra poche ore.

