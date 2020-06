I concerti di Salmo.

Salmo riparte e gioca d’anticipo. Il rapper di Olbia ha annunciato la data zero del suo tour 2021. Dopo gli slittamenti imposti agli eventi di quest’anno Maurizio Pisciottu si è messo al lavoro con il suo staff per riprogrammare i concerti.

Il ritorno sul palco sarà per lui il 3 luglio 2021 allo Stadio Comunale di Bibione, in provincia di Venezia. Alla data zero seguirà lunedì 12 luglio 2021 la data evento di Salmo allo stadio San Siro di Milano, prodotta e organizzata da Vivo Concerti. I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riprogrammate nel 2021, per maggiori informazioni www.vivoconcerti.com

