Il rapper di Olbia fermato dalla polizia.

L’episodio risale a l’altro giorno. Il rapper Salmo è stato scambiato dalla polizia per un vandalo, che l’ha fermato ed identificato. Si trovava insieme ad un gruppetto di amici a Nove, a Vicenza. Nella prima periferia di questo paese della provincia veneta si trova la Strada Marchesane, con diversi capannoni e fabbriche abbandonate.

Salmo, insieme ad un gruppetto di amici, stava scavalcando il muro di recinzione di una di queste. Due agenti della polizia, che si erano fermati in un bar poco distante, hanno assistito alla scena e hanno deciso di intervenire, pensando che fossero dei vandali.

Mai avrebbero immaginato di trovarsi di fronte, invece, il re del rapper italiano e cioè Salmo, alias Maurizio Pisciouttu, 34enne di Olbia. Da quanto riferiscono le cronache, il rapper si sarebbe subito assunto la responsabilità del gesto, spiegando di trovarsi lì per alcuni sopralluoghi per un nuovo video. Da anni il cantante collabora, infatti, con il vicentino Nitro. La vicenda si sarebbe conclusa in maniera bonaria

(Visited 1.018 times, 81 visits today)