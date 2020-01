Salmo rifiuta il Festival di Sanremo: “Preferisco San Siro”

La conferma sulla pagina Instagram dell’artista.

Salmo non sarà ospite al festival di Sanremo. Arriva direttamente dalla pagina Instagram dall’artista di Olbia la conferma che non salirà sul palco dell’Ariston.

“Vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata, ma non sarò presente al Festival, non me la sento, mi sentirei a disagio” dice in una storia Salmo. Che poi continua “Tra i 2 santi Sanremo e San Siro, scelgo San Siro” alludendo al suo prossimo concerto del 14 giugno allo stadio di Milano.

