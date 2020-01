Il racconto di una passeggera sul volo per Roma.

La paura è ancora registrata nella sua voce. Sarà un ricordo difficile da cancellare per Marianna Manconi, 28enne di Olbia, che ieri sera era sul volo diretto a Roma, che è rientrato all’aeroporto di Costa Smeralda per un atterraggio d’emergenza.

“È stata un’esperienza bruttissima – dice subito -. Sono stati momenti di panico vero, in cui veramente ti passa la vita davanti. Pensi alla famiglia pensi a tutto. E ti senti impotente”. La serata di terrore sopra i cieli di Olbia è iniziata venerdì 17, fatalità, appena 15 minuti dopo il decollo.

“C’era molto caldo all’interno dell’aeroplano – racconta -. Ho aperto la bocchetta dell’aria e ho iniziato a sentire questo forte odore di bruciato. Così ho chiesto alla persona che era seduta accanto a me se anche lei sentisse questo odore. Mi giro indietro nell’areo e vedo il fumo bianco con questo odore tossico”.

Sull’aereo è scoppiato il panico. I passeggeri hanno inziato a chiedere aiuto alle assistenti di volo. “Ci hanno fatto mettere le cinture di sicurezza – prosegue -. Ci hanno detto: rannicchiatevi, tenete la testa in basso e non respirate. Io avevo la sciarpa e me la sono avvolta al viso”. Alcuni hanno iniziato a chiedere spiegazioni. Volevano sapere perché non si fossero attivate le maschere d’ossigeno. Poco dopo il comandante ha comunicato di tenersi pronti per l’atterraggio d’emergenza.

“Sono stati momenti di panico, in cui veramente ti passa tutta la tua vita davanti. Ti senti impotente. Stai lì, rannicchiata, con tutto questo fumo”. Intanto, sulla pista del Costa Smeralda erano state attivate le procedure d’emergenza, con vigili del fuoco ed ambulanze in posizione.

“Ci hanno fatto scendere, ma solo dalla porta anteriore. Un’esperienza incredibile, che grazie a Dio posso raccontare”, conclude. I passeggeri sono ripartiti a tarda sera con l’aereo proveniente da Milano Linate, che li ha portati a Roma.

