Salmo a Sanremo sulla Costa Smeralda, in attesa della “sua” Shari

La presenza di Salmo a Sanremo e le curiosità.

Anche Salmo sarà al Festival di Sanremo. Come già annunciato non sarà una presenza fisica, ma si collegherà a bordo della crociera Costa Smeralda. Il rapper di Olbia è arrivato ieri sera a bordo della nave con Fedez, Guè Pequeno e i Takagi&Ketra.

C’è dunque tanta attesa per la manifestazione più longeva di sempre della musica pop italiana. A incuriosire di più è che quest’anno in gara sarà presente un brano di Salmo, cantato dalla giovane cantante emergente friulana Shari. La giovane non si esibirà stasera ma nella seconda serata della kermesse musicale.

Questa sera sarà una serata molto attesa per i telespettatori di ogni età. Soddisferanno le aspettative di grandi e piccini, poiché si esibiranno i big della storia della musica come Anna Oxa, che sarà la prima a salire sul palco dell’Ariston. Seguirà gIANMARIA, giovane promessa della musica pop, molto amato dalla Generazione Z, come Mr Rain che sarà il terzo a cantare. A seguire Marco Mengoni, molto seguito soprattutto dal pubblico dei Millennial e successivamente la giovanissima Ariete. A completare la scaletta sarà Ultimo, che farà contenti soprattutto i fan tra i 20 e i 30 anni, il duo Coma_Cose, seguito dalla giovane promessa del pop Elodie. Gli ultimi a esibirsi sono Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei.

